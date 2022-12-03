Собчак показала отвратительное состояние подъезда и подвала дома на улице Академика Королева в Казани

Фото: кадр видео

В telegram-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак показала кадры отвратительного состояния подъезда и подвала дома №4 по улице Академика Королева в Казани. Она отметила, что в разговоре с медиахолдингом «Осторожно Media» жильцы пожаловались на облупившуюся краску, постоянный пар в подъезде из-за скапливающегося в подвале кипятка.

— На протяжении 11 лет нет капитального ремонта крыши и фасада. В подъезде №2 живем как в бане, в подвале все время стоит вода. УК на заявки не реагирует, при этом мы им всем домом каждый месяц оплачиваем. От такого бассейна скоро наш дом вообще поедет, — передает Собчак слова жителей дома.

Она добавляет, что постоянная сырость и пар в подъезде портят штукатурку, и указывает на то, что местные власти и УК «ЖКХ Московский» не спешат помогать с решением проблемы.

Напомним, это не первый случай, когда Ксения Собчак говорит о плохом состоянии объектов в Татарстане. Так, недавно прогремел скандал, когда журналистка показала ужасное состояние туалета горбольницы №5 Набережных Челнов. В Минздраве республики тогда жалобы опровергли, но Собчак заявила, что фотографии, опубликованные в качестве опровержения, сделаны совершенно в другом месте.

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Артем Гафаров