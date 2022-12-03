ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су—35С

Объединенная авиастроительная компания (ОАК) передала Министерству обороны России новую партию многофункциональных истребителей поколения 4++ Су—35С. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров отметил, что за последние годы в техническое перевооружение и модернизацию мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса вложен значительный объем инвестиций.

Фото: government.ru

Он добавил, что в рамках целевых программ построены новые объекты производственной инфраструктуры, увеличены технологические мощности, обновлено оборудование, поставлены новые станки российского производства. Сегодня эти инвестиции работают на решение задач специальной военной операции и укрепление обороноспособности нашей страны

— Для выполнения производственных программ сегодня на предприятии продолжается техперевооружение и дооснащение необходимым оборудованием. Мы также решаем кадровую задачу. За 2022 год на КнААЗ уже трудоустроено свыше 500 новых производственных рабочих и инженеров. Столько же новых специалистов планируем набрать на рабочие и инженерные специальности в следующем году, — сказал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров