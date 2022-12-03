В результате неудачных наступлений ВСУ потеряли убитыми до 200 солдат

Фото: Минобороны России

В результате неудачных попыток прорыва на четырех направлениях линии соприкосновения вооруженные силы Украины потеряли убитыми до 200 военнослужащих. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России.

Так, на Купянском направлении упреждающими ударами российской авиации и артиллерии пресечена попытка прорыва в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР.В результате уничтожены до 60 военнослужащих, два танка, три БТР и четыре пикапа.

На Красно—Лиманском направлении остановлена попытка анаки населенных пунктов Коломыйчиха и Житловка ЛНР. Под артиллерийским и авиационными огнем ВСУ были остановлены и рассеяны, а потери составили до 30 военнослужащих, две БМП и три бронеавтомобиля «Козак».

На Донецком направлении в результате безуспешной попытки прорыва и восстановления своих позиций под Авдеевкой, Андреевкой, Курдюмовской и Марьинкой ВСУ потеряли убитыми до 60 военнослужащих и уничтоженными два танка и пять БМП.

Фото: Минобороны России

На Южно—Донецком направлении вооруженные силы Украины предпринимали попытки контратаки в районе населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское. Под действием штурмовой авиации и огнем артиллерии атаки были остановлены, а солдаты отброшены. Потери ВСУ составили более 40 человек убитыми, две БМП и пять автомобилей — уничтоженными.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 178 вертолетов, 2609 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6970 танков и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3652 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7450 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Артем Гафаров