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Минобороны показало кадры работы военных медиков в зоне СВО

14:10, 03.12.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны показало кадры работы военных медиков в зоне СВО
Фото: кадр видео Минобороны

Министерство обороны России поделилось кадрами работы военным медиков в зоне проведения специальной военной операции. Врачи проводят самые сложные хирургические операции, извлекают осколки и поражающие элементы снарядов, которые применяет ВСУ.

— Спасая жизни в круглосуточном режиме: работа военнослужащих медотряда спецназа ЦВО в зоне проведения СВО, — озаглавила Минобороны публикацию в своем telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в распоряжении специалистов есть все необходимое оборудование. В том числе медотряды оборудованы мобильными рентген-аппаратами, которые позволяют провести необходимые исследования перед хирургическим вмешательством.

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Артем Гафаров
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