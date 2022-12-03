Минобороны показало кадры работы военных медиков в зоне СВО
Министерство обороны России поделилось кадрами работы военным медиков в зоне проведения специальной военной операции. Врачи проводят самые сложные хирургические операции, извлекают осколки и поражающие элементы снарядов, которые применяет ВСУ.
— Спасая жизни в круглосуточном режиме: работа военнослужащих медотряда спецназа ЦВО в зоне проведения СВО, — озаглавила Минобороны публикацию в своем telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что в распоряжении специалистов есть все необходимое оборудование. В том числе медотряды оборудованы мобильными рентген-аппаратами, которые позволяют провести необходимые исследования перед хирургическим вмешательством.
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