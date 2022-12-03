Выполнение нацпрограмм по строительству в Татарстане могут перевыполнить на 9,6%

В ходе совещания в Доме правительства Татарстана первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов рассказал о том, что сейчас выполнение национальных и государственных программ в области строительства завершено на 94%. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Он отметил, что к концу года поставленный план может быть и вовсе перевыполнен на 9,6%. В эксплуатацию могут ввести около 3,02 млн кв. м. жилья. Наибольшие объемы, как это обычно происходит, наблюдаются в сфере индивидуального жилищного строительства — 2,167 млн. кв. м.

Алексей Фролов. Фото: minstroy.tatarstan.ru

На многоквартирное инвестиционное жилье приходится 747 тыс. кв. м., на соципотеку — 105,8 тыс. кв. м.

Отвечая на вопросы президента Татарстана Рустама Минниханова, Фролов рассказал, что за 11 месяцев 2022 года в сфере строительства произошло 10 несчастных случаев: 6 — со смертельным, 4 — с тяжелым исходом. Для сравнения, в 2021-м за тот же период произошло 22 несчастных случая: 9 — со смертельным, 13 — с тяжелым исходом.

Напомним, что в целом по России за 11 месяцев 2022 года в России ввели порядка 92 млн кв. м. жилья. Нынешний показатель за 11 месяцев соответствует показателю ввода жилья по итогам всего 2021 года. Соответственно, в этом году по итогам 12 месяцев ожидается рекорд



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Артем Гафаров