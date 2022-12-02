Глава ЗЕНИТ Private Banking: клиенты выбирают альтернативные инвестиции

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Банк ЗЕНИТ

Рынок финансовых услуг Private Banking адаптировался. В приоритете у частных клиентов — сохранение капитала и диверсификация активов, что на среднесрочном горизонте пользовалось наибольшим спросом. Рынок развернулся в сторону альтернативных инвестиций. Об этом рассказал глава ЗЕНИТ Private Banking Александр Хенкин в ходе конференции «Инвестиции 2023 — идеи и стратегии в меняющемся мире». Организатор — Forbes Congress.

Участники мероприятия обсудили ключевые вызовы Private Banking в текущих условиях. Частным клиентам необходимы новые инструменты не только для сбережения, но и для приумножения капитала. Поэтому банковская отрасль сосредоточила силы на разработке новых решений для клиентов.

«Сегодня банки развивают инфраструктуру под рынок и создают продукты с возможностью альтернативного инвестирования. Состоятельные клиенты интересуются такими инструментами, как золото и бриллианты. Также особое внимание уделяется долговым инструментам, особенно облигациям, номинированным в юанях», — отметил Александр Хенкин.