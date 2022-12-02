В России зафиксировали 6 721 новый случай коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За последние сутки в России зарегистрировали 6 721 заболевшего COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 21 604 334 случая заражения коронавирусом, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за сутки 1 150 заболевших COVID-19. В связи с выздоровлением за это время выписали 5 684 пациента. Всего от коронавируса вылечились 21 009 259 россиян.

Умерли от COVID-19 за сутки 57 жителей России. Всего коронавирус стал причиной смерти 392 117 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Татьяна Демина