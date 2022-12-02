Главное о коронавирусе на 2 декабря: вирус может повредить печень, эпидемия свиного гриппа из-за COVID-19
В Татарстане провели 7,9 млн исследований на COVID-19 — охват тестированием сокращается
- Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану на 2 декабря, в республике выполнено 7 989 617 лабораторных тестов на COVID-19. За прошедшие сутки проведено 7 281 исследование.
- Охват тестированием на COVID-19 в Татарстане сокращается. Так, последние 7 дней он составил 179,05 исследования на 100 тысяч населения.
На Алтае впервые отменили обязательное ношение масок для отдельных категорий граждан
- Управление Роспотребнадзора по Башкирии сообщило о том, что в регионе зарегистрирован один случай заболевания штаммом COVID-19 «цербер». 29 ноября глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин сообщал, что за неделю заболеваемость коронавирусом в Башкирии выросла на 1%. В госпиталях региона для лечения больных развернуто 390 коек, свободный коечный фонд составляет 20%.
- Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, комментируя информацию о появлении «цербера» в Башкирии, отметил, что у «омикрона» оказался огромный потенциал мутаций, но с точки зрения течения заболевания варианты «ниндзя», «кентавр» и «цербер» все же не отличаются. По его словам, данный вариант не вызывает какие-то более тяжелые поражения, а в большинстве случаев протекает в легкой форме или бессимптомно.
- Главврач центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Подмосковья, кандидат медицинских наук Александр Пронин заявил, что пациентам с ВИЧ рекомендуется вакцинироваться от гриппа и коронавируса. По его словам, люди с подобными хроническими заболеваниями находятся в группе риска. Вакцинация же снижает риски тяжелого течения заболевания, отметил специалист.
- Глава Алтая Олег Хорохордин подписал указ, переводящий требования обязательного ношения медицинских масок для отдельных категорий граждан в рекомендательных характер. Уточняется, что изменения были приняты в связи со снижением заболеваемости коронавирусом в регионе. Если в сентябре выявлялось до 1 740 новых случаев, то в октябре их число опустилось до 402, а в ноябре до 138.
- Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Виталий Зверев заявил, что ученые должны разработать единый тест на коронавирус, что поможет более эффективно бороться с заболеванием. По его словам, до появления COVID-19 данные мульти-тесты уже существовали, но их пришлось изменить. Сейчас же идет доработка существующей тест-системы, уточнил эксперт.
- Президент России Владимир Путин во время посещения лабораторного комплекса научно-технологического университета «Сириус» отметил, что российские вакцины против COVID-19 лучше западных. Вместе с этим аспирант комплекса рассказал главе государства, что в период пандемии часть заразившихся умирала не от самого вируса, а от сопутствующих инфекций. Поэтому сейчас российские специалисты занимаются исследованием и модернизацией вакцин, добавил он.
- Заведующий лабораторией нанобиотехнологий МФТИ Максим Никитин заявил, что ускоренное внедрение и упрощение испытаний РНК-вакцин со стороны фармацевтических компаний недопустимо. По его словам, данные решения должны приниматься обществом в силу потенциальных последствий для здоровья людей. РНК-прививки от коронавируса введены в организм сотен миллионов людей, но пока медики так и не знают, какие долгосрочные последствия могут быть у этого шага, подчеркнул он.
- Директор Института экономики здравоохранения Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Лариса Попович заявила, что масочный режим все же следует ввести в ряде регионов России. По ее словам, такая мера необходима регионам, где ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом становится напряженной.
- Российские ученые сообщили, что из-за пандемии коронавируса в стране может также начаться и эпидемия свиного гриппа. По их словам, наибольшую опасность это заболевание представляет для детей до трех лет, которые родились во время основных вспышек COVID-19. Из-за противоэпидемиологических мер они никогда не сталкивались со свиным гриппом и их иммунитету будет особенно тяжело справиться с болезнью, подчеркнули специалисты.
- Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Александр Семенов рассказал, что обнаруженные в Юньнани (провинция КНР, — прим. ред.) вирусы у летучих мышей, один из которых близок к COVID-19, не представляют опасности для людей. По его словам, данные находки не единичны, и поэтому в настоящее время специалисты ведут постоянный мониторинг, чтобы понимать, насколько они могут быть опасны.
Производство iPhone 14 сократится на 16 млн единиц из-за COVID-ограничений в КНР
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 644 004 706 раз, 6 637 755 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 923 115). На второй строчке — Индия (44 674 138), на третьей — Франция (38 115 885), на четвертой — Германия (36 530 020), на пятой — Бразилия (35 302 137).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 081 147). За ними следуют Бразилия (689 945), Индия (530 624), Россия (384 159, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 525).
За время пандемии было сделано 13 048 941 290 инъекций вакцины против коронавируса.
- Производство смартфонов iPhone 14 в текущем году может сократиться на 16 млн единиц по сравнению с ранними прогнозами на фоне введения карантинных мер из-за коронавируса в китайском городе Чжэнчжоу. Согласно данным аналитиков, за вторую половину 2022 года будет произведено 76 млн телефонов (ранее говорилось о 92 млн). Таким образом производство iPhone по сравнению с прошлым годом сократится на 20%.
- Правительство Японии на случай одновременной вспышки коронавируса и вирусного гриппа подготовило потенциал обслуживания в поликлиниках, а также консультаций по телефону до 900 тысяч пациентов в день. Вместе с этим будет также усилена и система медобслуживания, в том числе путем госпитализации пожилых граждан и тех, у кого может развиться тяжелая форма заболевания.
- Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что коронавирусные ограничения стали основным фактором замедления роста экономики Китая. Так, по ее словам, прогноз роста экономики КНР на текущий год был понижен до 3,2%, что соответствует прогнозу роста мировой экономики. Ранее мировой рост был на 35—40% обеспечен ростом Китая, подчеркнула она.
- Американские ученые выяснили, что COVID-19 иногда приводит к повреждениям в тканях печени, которые сохраняются как минимум три месяца после выздоровления. Кроме того, исследователи отметили, что коронавирус может проникать в мозг, пищевод, кровеносные сосуды и сердце. Сейчас специалисты пытаются выяснить, зависит ли тяжесть заболевания от степени поражения тканей.
- Официальный представитель Министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин рассказал, что правительство страны окажет поддержку иностранным инвесторам, которые столкнулись с трудностями из-за жестких коронавирусных мер в КНР. По его словам, Пекин готов своевременно реагировать на просьбы своих партнеров и создавать благоприятные условия для работы.
- По данным Минздрава Узбекистана, за эту неделю в страну привезли сразу три партии вакцины от коронавируса Pfizer. Сегодня в республику поступило еще 2,3 млн доз вакцины. Вместе с этим 28 ноября были завезены две партии по 142,7 тыс. и 549,9 тыс. доз. Завоз осуществляется на фоне увеличения количества случаев заражения COVID-19, подчеркнули в министерстве.
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