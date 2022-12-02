Молодые активисты Татарстана посетили нижнекамское предприятие СИБУРа

Фото: «Нижнекамскнефтехим»

Участники Республиканского форума работающей молодежи побывали с экскурсией на нижнекамском предприятии СИБУРа. В городе, который считается нефтехимической столицей республики, с 1 по 3 декабря проходит Республиканский форум работающей молодежи, где его участники обсуждают вопросы поддержки молодых специалистов, корпоративного волонтерства, патриотического воспитания и многие другие.

В программу форума вошло посещение «Нижнекамскнефтехима». Экскурсия прошла по территории первой промышленной зоны. Гостям рассказали об истории становления и развития «Нижнекамскнефтехима», о значимости нефтехимической промышленности.



Так, например, четыре из пяти любых предметов, которые нас окружают в повседневной жизни созданы благодаря нефтехимии. Прочно вошли в жизнь современного человек полиэтиленовые пакеты, бытовая техника, автомобильные шины, пластиковые окна, непромокаемая обувь, одноразовая посуда... Весомую долю материалов для производства этих и многих других вещей выпускает именно «Нижнекамскнефтехим». В номенклатуре предприятия — более 120 видов продукции.

Масштаб территории предприятия впечатлил гостей: 22 квадратных километра, на которых расположено восемь заводов основного производства. Сырьевой центр «Нижнекамскнефтехима» — завод ДБ и УВС, здесь получают фракции углеводородов и сжиженные газы, которые по трубопроводам откачиваются на другие объекты предприятия, где, в свою очередь, производят ценные продукты нефтехимии: мономеры, каучуки и пластики.



— Очень интересная экскурсия! Меня очень впечатлили мега-конструкции, потому что у нас на вертолетном заводе много людей, всюду стоят цеха-коробки, все снуют туда и обратно. У вас же огромные установки, между ними цеха, и на первый взгляд непонятно, что к чему относится. Еще во время экскурсии рассказывали про химические соединения, некоторые из них я знаю, а некоторые услышал впервые. Слушал и думал: «Они все это производят?!» Просто поразительно и удивительно, — сказал Артур Мифтахутдинов, участник форума, представитель Казанского вертолетного завода.

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Молодые сотрудники предприятий Татарстана интересовались, для чего нужны градирни и факелы, куда поставляется продукция предприятия, экологическими аспектами производства. И на все свои вопросы они получили исчерпывающие ответы.



— У меня был опыт работы на территории второй промзоны, а здесь я первый раз. Наверное, тем ребятам, которые работают на производстве, сегодня все было понятно, но мне тоже было интересно. Чего стоит увидеть огромные градирни, установки и бесконечный трубопровод. Масштабы впечатляют, — отметила Алия Давлетшина, участник форума, представитель предприятия «Нижнекамские электрические сети».