Психологическая помощь в России станет доступнее
В России планируют повысить доступность психолого-психиатрической помощи, в настоящее время принимаются все необходимые для этого решения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
— <...> службу необходимо развивать, и здесь важно активное участие регионов, — подчеркнул министр, сообщает ТАСС.
Вчера президент России Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых сообщил, что 15% россиян нуждаются в помощи психологов, поэтому отсутствие внимания властей к развитию психологической службы в стране напрасно.
Мурашко также добавил, что за последний год сформировано более 20 нормативно-правовых актов, принят основополагающий порядок оказания медицинской помощи, куда впервые была включена помощь психологов.
Депутаты Госдумы работают над законопроектом о создании профессиональной службы психологов в России. Законопроект направлен на поддержку всех категорий граждан, особенно детей и молодежи.
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