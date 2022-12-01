«У них не было хорошего консультанта»: священник назвал три ошибки в сериале «Монастырь» с Настей Ивлеевой

Православный священник, председатель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин в прямом эфире «Реальное время Live» прокомментировал эпизоды из первых трех серий нашумевшего сериала «Монастырь».

— Мне бросились в глаза три яркие ошибки. Можно найти их и больше. Но эти самые яркие. Видимо, не было хорошего консультанта. В самом начале сцена исповеди в монастыре преподнесена неправильно. Они одели священника в полное облачение, но фактически они неправильно читают текст. Совсем другая молитва читается во время исповеди, — отметил отец Александр.

Вторая ошибка, по его словам, в том, как отец Варсонофий (Филипп Янковский) благословляет в одной из сцен. Он делает это щепоткой трех пальцев, хотя на самом деле благословение дается совсем другим жестом. «Надо было просто спросить у любого прихожанина, который приходит в храм. Они это видят и знают. Это очевидные вещи», — говорит священник.

— Третья грубейшая ошибка — в сцене драки отца Варсонофия на остановке с трудниками. Есть церковные каноны. Священник не может бить человека в принципе. Это серьезное каноническое преступление, это апостольские правила. За это можно как минимум пойти в запрет, то есть не служить какое-то время. И как максимум — лишиться священного сана.

Сериал «Монастырь» с Настей Ивлеевой в главной роли — самая громкая премьера осени 2022 года. В день премьеры драму посмотрели более 250 тысяч подписчиков «Кинопоиска» — больше не было ни у одного проекта онлайн-платформы за всю ее историю. В сериале много сцен из церковной жизни, значение и содержание которых мы обсудили сегодня с православным священником Александром Ермолиным в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.