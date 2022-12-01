В Казани вечером наблюдаются 7-балльные пробки
В Казани вечером в четверг наблюдаются 7-балльные пробки, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
В городе произошло по меньшей мере восемь ДТП. Аварии случились на ул. Право-Булачной, ул. Вишневского, ул. Тульской, ул. Фатыха Амирхана, ул. Чистопольской, ул. Декабристов и ул. Беломорской, а еще на пересечении ул. Большой Крыловки и ул. Ленской. Движение на этих участках затруднено.
Пробки наблюдаются на ул. Татарстан, ул. Пушкина, ул. Лобачевского, ул. Дзержинского, ул. Карла Маркса, ул. Ершова, просп. Победы, ул. Ломжинской, ул. Закиева, Мамадышском тракте, Кремлевской дамбе, ул. Сибгата Хакима, просп. Ямашева, ул. Ленинградской.
Семибалльные пробки наблюдались в столице Татарстана во вторник утром, 29 ноября.
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