Инфекционист рассказал, как защититься от менингита

Менингит может возникнуть при вирусных и бактериальных заболеваний. Об этом заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор Владимир Никифоров, передает DailyMoscow.

Фото: pixabay.com

По его словам, при защите от менингита помогут маски и перчатки. Кроме того, следует пользоваться антисептиком и соблюдать гигиену.

Никифоров также отметил, что вакцина от менингококковой инфекции существует. Однако в России она не входит в перечень обязательных прививок. Ее назначают лишь по эпидемиологическим показаниям.

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Елизавета Пуншева