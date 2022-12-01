Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -11 градусов

В четверг, 1 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -6 до -11 градусов. В Казани прогнозируется от -6 до -9°С, в Набережных Челнах — от -7 до -11°С.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Синоптики также прогнозируют умеренный северо-западный ветер. На дорогах возможна гололедица.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 2 декабря, вероятность осадков небольшая. В субботу, 3 декабря, в отдельных районах республики возможен небольшой снег. Ночью температуры опустятся до -11—16°С, а при прояснениях — до -19°С. Днем синоптики прогнозируют от -7 до -12 градусов.



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Татьяна Демина