Прокуратура Казани проверит информацию о высадке школьника из автобуса на мороз

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Прокуратура Казани проверит сообщение о том, что кондуктор автобуса выгнала школьника из транспорта на мороз. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Действиям кондуктора прокуратура даст правовую оценку. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры реагирования.

В Ассоциации АТП Татарстана заявили, что пока не смогли установить кондуктора, который высадил ребенка из автобуса. Школьник утверждает, что это была женщина.

— Был установлен автобус. На данном автобусе кондуктором работает мужчина <...> В трех автобусах, следующих после по маршруту, работают кондуктора-мужчины. Да, в одном автобусе есть кондуктор женщина, но данный автобус уехал с остановки ранее того времени, которое указала мама, — рассказал председатель Ассоциации АТП Татарстан Сергей Темляков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

У женщины-кондуктора взяли объяснительную. Она заверила, что никогда бы не высадила ребенка из-за автобуса, так как она сама мать, а кроме того, есть «четкие требования и должностные инструкции». Ассоциация АТП Татарстан предложила мальчику в присутствии матери «визуально показать кондуктора-женщину на предмет, был факт, что его высадили, или нет».

В апреле этого года кондуктора автобуса №53 высадил из транспорта девочку, забывшую транспортную карту. За это его лишили премии.



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Татьяна Демина