В Казани кондуктора лишили премии за высадку девочки из автобуса

Фото: комитет по транспорту Казани

14 апреля председатель комитета по транспорту Казани Амир Сафин провел комиссию по безопасности дорожного движения, на которой рассмотрел обращения пассажиров по автобусным маршрутам № 45, 36, 55, 53, 63, 89 и троллейбусу №8.



Водители автобусов №63 и 89 изменили схему движения на маршруте, а водитель автобуса №36 не доехал до конечной остановки. Перевозчиком поручено провести с ними инструктажи. Водителя троллейбуса №8 за изменение схемы движения на маршруте лишили премии.

Премии лишили еще трех работников транспорта — водитель автобуса №45 курил за рулем и таким образом нарушил трудовую инструкцию, водитель автобуса №89 устроил гонки на маршруте, а кондуктор автобуса №53 высадил из транспорта девочку, забывшую транспортную карту.

Уволили кондуктора автобуса №55 — он бросал мусор в салоне транспорта и на остановках. Пассажирами, которые делали ему замечания, он грубил.

Следующую комиссию Амир Сафин проведет в четверг 21 апреля, сообщили в комитете по транспорту Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По итогам прошлой комиссии кондуктора троллейбуса №12 убрали с должности из-за того, что тот высадил ребенка. Кондуктора автобуса №10 решили уволить после драки с пассажиркой.

Маргарита Головатенко