В Казани кондуктора лишили премии за высадку девочки из автобуса
14 апреля председатель комитета по транспорту Казани Амир Сафин провел комиссию по безопасности дорожного движения, на которой рассмотрел обращения пассажиров по автобусным маршрутам № 45, 36, 55, 53, 63, 89 и троллейбусу №8.
Водители автобусов №63 и 89 изменили схему движения на маршруте, а водитель автобуса №36 не доехал до конечной остановки. Перевозчиком поручено провести с ними инструктажи. Водителя троллейбуса №8 за изменение схемы движения на маршруте лишили премии.
Премии лишили еще трех работников транспорта — водитель автобуса №45 курил за рулем и таким образом нарушил трудовую инструкцию, водитель автобуса №89 устроил гонки на маршруте, а кондуктор автобуса №53 высадил из транспорта девочку, забывшую транспортную карту.
Уволили кондуктора автобуса №55 — он бросал мусор в салоне транспорта и на остановках. Пассажирами, которые делали ему замечания, он грубил.
Следующую комиссию Амир Сафин проведет в четверг 21 апреля, сообщили в комитете по транспорту Казани.
По итогам прошлой комиссии кондуктора троллейбуса №12 убрали с должности из-за того, что тот высадил ребенка. Кондуктора автобуса №10 решили уволить после драки с пассажиркой.
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