Новости общества

12:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани почти до конца года ограничено движение по проезду между улицами Островского и Петербургской

11:50, 01.12.2022
В Казани почти до конца года ограничено движение по проезду между улицами Островского и Петербургской
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В центре Казани введено ограничение движения по внутриквартальному проезду между улицами Островского и Петербургской. Оно действует до 26 декабря 2022 года.

Ограничение ввели 28 ноября. Цель — обеспечение безопасного проезда транспорта и движения пешеходов при установке ограждений при переустройстве канализационных сетей жилого комплекса по улице Островского.

скриншот документации

Напомним, в Казани из-за ремонтно-восстановительных работ на сетях ливневой канализации на улице Салиха Сайдашева с сегодняшнего дня временно введено ограничение движения по улице Яшляр. Оно действует по 25 декабря.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоАвто Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также