В Казани почти до конца года ограничено движение по проезду между улицами Островского и Петербургской

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В центре Казани введено ограничение движения по внутриквартальному проезду между улицами Островского и Петербургской. Оно действует до 26 декабря 2022 года.

Ограничение ввели 28 ноября. Цель — обеспечение безопасного проезда транспорта и движения пешеходов при установке ограждений при переустройстве канализационных сетей жилого комплекса по улице Островского.

скриншот документации

Напомним, в Казани из-за ремонтно-восстановительных работ на сетях ливневой канализации на улице Салиха Сайдашева с сегодняшнего дня временно введено ограничение движения по улице Яшляр. Оно действует по 25 декабря.



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Татьяна Демина