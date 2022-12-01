Как вырасти на маркетплейсах: топ секретов продвижения магазинов от экспертов на бесплатном вебинаре
Ак Барс Банк приглашает на вебинар: «Как вырасти на маркетплейсах: секреты продвижения, логистики и финансирования» (18+). Мероприятие пройдет 6 декабря в 11 часов.
Обсудим:
- 4 ошибки в логистике: как избежать неверных шагов при доставке,
- как поднять товар в поиске: SEO-оптимизация карточек на маркетплейсах,
- где найти бюджеты для развития: кредит на специальных условиях для поставщиков маркетплейсов.
Спикеры — руководитель направления электронной коммерции Ак Барс Банка Артем Близнюк, эксперт компании «Деловые Линии» Татьяна Юхименко и эксперт компании Moneyplace Евгений Сутормин.
Мероприятие — бесплатное, зарегистрируйтесь по ссылке.
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