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Как вырасти на маркетплейсах: топ секретов продвижения магазинов от экспертов на бесплатном вебинаре

11:35, 01.12.2022

Ак Барс Банк приглашает на вебинар: «Как вырасти на маркетплейсах: секреты продвижения, логистики и финансирования» (18+). Мероприятие пройдет 6 декабря в 11 часов.

Обсудим:

  • 4 ошибки в логистике: как избежать неверных шагов при доставке,
  • как поднять товар в поиске: SEO-оптимизация карточек на маркетплейсах,
  • где найти бюджеты для развития: кредит на специальных условиях для поставщиков маркетплейсов.

Спикеры — руководитель направления электронной коммерции Ак Барс Банка Артем Близнюк, эксперт компании «Деловые Линии» Татьяна Юхименко и эксперт компании Moneyplace Евгений Сутормин.

Мероприятие — бесплатное, зарегистрируйтесь по ссылке.

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