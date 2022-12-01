Внешний госдолг России уменьшился на 5,2% за девять месяцев 2022 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По состоянию на 1 октября 2022 года внешний госдолг России уменьшился на 5,2% по сравнению с его объемом на 1 января и составил 56,59 млрд рублей, говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета за девять месяцев текущего года, подготовленном Счетной палатой.



— Государственный внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2022 года составил $56 591,7 млн (80% верхнего предела государственного внешнего долга Российской Федерации в размере $70,7 млрд) и уменьшился на $3 110,3 млн, или на 5,2%, по сравнению с объемом на 1 января 2022 года ($59 702,0 млн), — сказано в документе.

В нем также отмечается, что «в рублевом эквиваленте государственный внешний долг уменьшился с начала года на 1 186 319,1 млн руб., или на 26,7%, и на 1 октября 2022 года составил 3 249 100,8 млн рублей».

В докладе также сообщается, что объем внутреннего госдолга России за указанный период уменьшился на 257,6 млрд руб., или на 1,6%, и составил 16,2 трлн рублей. Его доля в общем объеме государственного долга Российской Федерации увеличилась с 78,8% до 83,3%.

В августе мы писали, что государственный долг США превысил $30 триллионов. Это произошло из-за неконтролируемого роста заимствований. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».

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Илина Хакимова