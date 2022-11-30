Цена газа в Европе поднялась выше $1,5 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с середины октября

Цена газа в Европе в ходе торгов в среду поднялась выше $1 500 за 1 тыс. куб. м впервые с 14 октября, согласно данным лондонской биржи ICE.



Общий рост цены с начала дня составляет более 5%. Цена декабрьского фьючерса на хабе в Нидерландах достигла $1 544 за 1 тыс. куб. м, или €144,2 за МВт·ч.

Цена газа в Европе растет на постепенно увеличивающемся отборе газа из хранилищ из-за похолодания и сокращении в последние дни средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.

Страны Евросоюза снова увеличивают темпы отбора газа из своих подземных хранилищ (ПХГ). Также они увеличивают и поступления сжиженного природного газа (СПГ) из терминалов в газотранспортную систему Европы.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС по состояния на 28 ноября, согласно данным Gas Infrastructure Europe, составил 312 млн куб. м, а закачка — лишь 17 млн куб. м. Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября.

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Маргарита Головатенко