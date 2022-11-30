Подземные хранилища газа Европы заполнены почти на 94%

Страны Евросоюза снова увеличивают темпы отбора газа из своих подземных хранилищ (ПХГ). Также они увеличивают и поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы, передает ТАСС.



Отбор газа из ПХГ стран ЕС по состояния на 28 ноября, согласно данным Gas Infrastructure Europe, составил 312 млн куб. м, а закачка — лишь 17 млн куб. м. Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября.

Подземные хранилища Европы на данный момент заполнены почти на 94% — в них находится 101,3 млрд куб. м газа. А максимальная их вместительность, согласно данным GIE, составляет 107,7 млрд кубометров. Нетто-отбор газа из хранилищ ведут почти все страны ЕС.

Поставки российского газа в Европу транзитом через Украину идут в прежнем объеме — 42,4 млн куб. м через газораспределительную станцию «Суджа».

Отметим, что транзитная ветка через Украину на данный момент остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на «Северном потоке».

Министры энергетики стран Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Их объем в следующем году должен составить около 15% от объема газохранилищ государств — членов организации, или 13,5 млрд кубометров.



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Илина Хакимова