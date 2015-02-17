Центробанк признал несостоявшимися выпуски облигаций «Татнефти» на 45 млрд рублей
Центробанк признал несостоявшимися выпуски биржевых облигаций ОАО «Татнефть» серий БО-02-БО-10. Решение было вынесено 12 февраля.
В декабре 2014 года совет директоров компании принял решение отказаться от размещения облигаций на общую сумму 45 млрд рублей, передает пресс-служба ЦБ РФ.
По словам представителя «Татнефти», решение было принято по техническим причинам, передает «Интерфакс».
В настоящее время облигаций компании в обращении нет.