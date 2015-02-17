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Центробанк признал несостоявшимися выпуски облигаций «Татнефти» на 45 млрд рублей

13:21, 17.02.2015

Центробанк признал несостоявшимися выпуски биржевых облигаций ОАО «Татнефть» серий БО-02-БО-10. Решение было вынесено 12 февраля.

В декабре 2014 года совет директоров компании принял решение отказаться от размещения облигаций на общую сумму 45 млрд рублей, передает пресс-служба ЦБ РФ.

По словам представителя «Татнефти», решение было принято по техническим причинам, передает «Интерфакс».

В настоящее время облигаций компании в обращении нет.

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