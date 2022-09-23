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Путин проиндексировал зарплаты себе, премьер-министру, главам ведомств

20:23, 23.09.2022
Путин проиндексировал зарплаты себе, премьер-министру, главам ведомств
Фото: kremlin.ru

С 1 октября на 4% повысятся оклады президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и глав ведомств. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Также проиндексируют зарплаты глав Минобороны, МВД, МЧС, директоров ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО, главы СКР и генпрокурора. Индексация коснется работников минюста, ФССП, судов и дипломатов.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в России повышение окладов с 1 октября 2022 года коснется бюджетников, на которых не распространяется действие указов главы государства, изданных в мае. В среднем оклады увеличатся на 4—6%.

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Татьяна Леухина
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