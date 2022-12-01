Исследование: куда наиболее выгодно улететь из Казани на новогодние праздники

Доступны билеты из Казани по России более дешевые, чем в прошлом году. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Путешествия».

Выгоднее всего полететь отдыхать на 24—25 декабря и 2—4 января. На данный момент доступны билеты на 32% дешевле, чем в прошлом году в этот же период. В Питер на новогодние праздники можно полететь на 52% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Так, билеты туда и обратно составят 4 900 рублей. В Калининград на 39% дешевле — 13 194 рублей. В Минеральные Воды можно полететь на 27% дешевле, билеты обойдутся всего за 11 975 рублей. Билеты в Москву можно приобрести за 5 905 рублей, на 17 % дешевле. Также в топ 5 по самым бюджетным билетам входит Махачкала. Перелет будет на 10% дешевле, и билеты будут стоить 17 506 рублей.

Топ-3 зарубежных поездок. Для каждого направления указана минимальная цена перелета в обе стороны с вылетом из Казани.

Минск (Белоруссия) — 14 456 рублей, на 69% дешевле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Алматы (Казахстан) — 32 062 рубля, на 47% дешевле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тбилиси (Грузия) — 49 147 рублей, на 24% дешевле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

realnoevremya.ru

В среднем поездки по России длятся около 7 дней, а за рубеж около 9 дней.

Напомним, в конце июня авиакомпания из России запустила чартерные рейсы из столицы Татарстана в турецкий город Анталья. Авиарейсы выполняются трижды в неделю.



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Диана Фатыхова