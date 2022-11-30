В Альметьевске пройдёт цикл лекций по урбанистике с 3 по 11 декабря

Фото: Фото: Альметьевск. Рендер фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

Жители Альметьевска смогут посетить цикл лекций по урбанистике, который пройдёт с 3 по 11 декабря. Об этом сообщает администрация Альметьевского района при поддержке Институт развития городов Татарстана.

Альметьевцы узнают возможные векторы развития города и смогут познакомиться с лучшими практиками формирования комфортного городской среды от федеральных экспертов. Данный цикл организовали: бюро Heads Group, ПАО «Татнефть» и администрация Альметьевского района при поддержке Институт развития городов Татарстана.

На лекциях расскажут как комфортная среда влияет на социально-экономический потенциал жителей.

Фото: wikipedia.org



Лекции и воркшопы будут проводить эксперты из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Томска, Южно-Сахалинска и Бирска. Также с жителями Альметьевска поделятся своим мнением о том, что повлияло на облик их города. Помимо этого, альметьевцы смогут вместе с архитекторами решить, какие возможности откроются для жителей улицы Советская после реконструкции.

Напомним, Альметьевск участвуют во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Если заявки выиграют, новые общественные пространства за счет федерального гранта появятся уже в 2023—2024 годах. Результаты объявят в декабре.



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Диана Фатыхова