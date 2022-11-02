Альметьевск и Мамадыш стали участниками конкурса малых городов и исторических поселений

Фото: Альметьевск. Рендер фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

Татарстанские города Альметьевск и Мамадыш стали участниками Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Если заявки выиграют, новые общественные пространства за счет федерального гранта появятся уже в 2023—2024 годах. Результаты объявят 26 декабря.



Альметьевск не относится к числу малых городов, однако для городов с населением от 100 до 200 тыс. человек решили организовать отдельную категорию, куда и подадут заявку. Так, города впервые будет участвовать в конкурсе в новой номинации — города с населением от 100 до 200 тыс. человек. Среди горожан по итогам голосования территорией-участницей стало побережье Альметьевского водохранилища. Специалисты вместе с жителями изучали территорию на протяжении двух месяцев.

Фото: Альметьевск. Рендер фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

Согласно проекту, в Альметьевске появится место, где можно провести время на природе, находясь при этом в городе. Жители давно говорят о том, что в городе не хватает выхода к воде: городской пляж в летнее время сильно перегружен, а крупные благоустроенные водохранилища находятся далеко от города. Благоустройство будет бережным по отношению к ландшафту и существующему разнообразию видов, обитающих в водохранилище, — архитектурные решения не нарушают экосистему.

Фото: Альметьевск. Рендер фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

Если заявка выиграет, в Альметьевске появятся благоустроенный пляж, зоны барбекю и воркаута около воды. Авторы проекта в Альметьевске — консорциум под руководством «Архитектурного десанта» совместно с бюро dot.bureau и BUREAU PERIFERIA.

Фото: Альметьевск. Рендер фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

Мамадыш участвует в конкурсе второй раз с проектом склона реки Вятки в Мамадыше. Первая заявка, отправленная в 2022 году, не выиграла. Несмотря на это, благоустройство территории стартует уже в 2023 году за счет муниципального бюджета — в Мамадыше появятся бугельные подъемники и склон для катания.

Фото: Мамадыш. Рендер фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

В новом проекте архитекторы отразили в заявке уже начатые работы по благоустройству и пересмотрели социальные эффекты и экономический раздел. Предполагается, что у жителей появится не просто новое общественное пространство, а абсолютно новая локация, где можно заниматься спортом, отдыхать в уникальной природной местности и учиться новому, например основам туризма на «Станции юных туристов», или посетить лекции нутрициолога в проекте инвестора «Дом здоровья». Заявку Мамадыша подготовила команда архитектурного бюро Dialog Urban Planning.

Подготовку обоих проектов курировал фонд «Институт развития городов Республики Татарстан».

Фото: Мамадыш. Рендер фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

В этом году Татарстан участвует во Всероссийском конкурсе в седьмой раз. За период с 2018 по 2022 год победителями от республики стали 38 общественных пространств, 30 проектов уже реализованы. Общая сумма грантов из федерального бюджета составила более 2,5 млрд рублей.

О намерениях Татарстана подать заявки Альметьевска и Мамадыша на очередной конкурс малых городов и исторических поселений сообщалось в августе. В прошлый раз выиграли Болгар, Заинск, Зеленодольск, Елабуга, Лаишево и Лениногорск. Что примечательно, победили шесть объектов, это те проекты, которые не победили в прошлом или позапрошлом годах.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко