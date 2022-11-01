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В ГА ООН приняли проект резолюции России о неразмещении первыми оружия в космосе

22:34, 01.11.2022
В ГА ООН приняли проект резолюции России о неразмещении первыми оружия в космосе
Фото: ru.wikipedia.org

Первый комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции России о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщает ТАСС.

Уточняется, что документ поддержали 123 делегации, против выступили 50, воздержались четыре страны. Теперь проект будет рассмотрен Генассамблеей полного состава в декабре.

Соавторами выступили еще 18 государств.

Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН также одобрил российский проект резолюции «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». За документ выступили 124 делегации, против — 48, воздержались девять стран.

Фото: ru.wikipedia.org (архив)

В апреле прошлого года бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что началом третьей мировой войны может стать возможное в будущем применение противоспутникового оружия по аппарату какой-либо страны.

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Максим Кокунин
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