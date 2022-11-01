В ГА ООН приняли проект резолюции России о неразмещении первыми оружия в космосе
Первый комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции России о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщает ТАСС.
Уточняется, что документ поддержали 123 делегации, против выступили 50, воздержались четыре страны. Теперь проект будет рассмотрен Генассамблеей полного состава в декабре.
Соавторами выступили еще 18 государств.
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН также одобрил российский проект резолюции «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». За документ выступили 124 делегации, против — 48, воздержались девять стран.
В апреле прошлого года бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что началом третьей мировой войны может стать возможное в будущем применение противоспутникового оружия по аппарату какой-либо страны.
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