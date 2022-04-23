Рогозин предположил, что третья мировая война может начаться из-за противоспутникового оружия

Началом третьей мировой войны может стать возможное в будущем применение противоспутникового оружия по аппарату какой-либо страны. Такое мнение высказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

— Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата — это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно совершенно, — приводит "РИА Новости» его слова.

Фото: pixabay.com

Рогозин призвал не верить словам американских властей, которые говорят о необходимости установить мораторий на проведение испытаний противоспутникового оружия.

Ранее в NASA заявили, что взаимодействие России и Америки по гражданской космической программе не прекратится из-за событий на Украине. Сотрудничество между странами началось во времена холодной войны и продолжается до сих пор.



Татьяна Леухина