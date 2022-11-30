В Канаде сообщили о перехвате военного самолета китайскими ВВС
Истребители ВВС Народно-освободительной армии Китая неоднократно за последние недели перехватывали канадский патрульный самолет CP-140 Aurora, который выполнял наблюдательные полеты, сообщает канадский телеканал CTV, ссылаясь на представителя министерства обороны Канады Джессику Ламиранде.
— Мы можем констатировать, что эти перехваты происходили регулярно в ходе миссии, — приводит ее цитату «РИА Новости».
Ламиранде уточнила, что канадский наблюдательный самолет взлетал с японского острова Окинава, а на прошлой неделе вернулся в канадскую провинцию Британская Колумбия. Минобороны Канады отказалось раскрывать конкретные даты перехватов самого самолета и их частоты.
В октябре канадский министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что стране необходимо выходить на контакт и налаживать взаимодействие с Россией и Китаем в связи с усилением борьбы за влияние в мире.
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