МИД: диалог с США возможен при наличии в Вашингтоне адекватного партнера

Диаолог России с США по стратстабильности возможен только при наличии в Вашингтоне адекватного партнера и готовности не пересекать «красные линии» Москвы в сфере безопасности, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

— <...> реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны. Для этого необходимо «дозревание» США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши «красные линии» в области безопасности, — приводит «РИА Новости» слова Ермакова.

Он также отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога в «принципиальном плане».

Фото: pxhere.com

Элизабет Руд, поверенная в делах США в России, ранее сообщала, что Вашингтон привержен контролю над вооружениями и ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности, прерванный, по ее словам, в связи с ситуацией вокруг Украины.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил об отсутствии предпосылок к налаживанию диалога между парламентариями России и США после американских выборов. По его словам, антироссийский настрой имеет консенсусный характер.

Сенатор подчеркнул, что Россия не будет проявлять инициативу в налаживании контактов с парламентариями США.

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Илина Хакимова