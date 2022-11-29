В Генпрокуратуре разработали порядок приостановки работы СМИ

В Генеральной прокуратуре подготовили проект ведомственного приказа об утверждении инструкции о порядке подготовки требований о приостановлении деятельности средства массовой информации.



В проекте приказа указано, что основаниями для мер прокуроров могут стать публикации, выдаваемые как правдивые, но по факту являющиеся недостоверными и создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью. Или если СМИ публикует фейковую информацию с данными о Вооруженных силах России или дискредитирует ВС России.

В списке перечисляются публикации в неприличной форме, которые оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность, демонстрируют неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России. Внимание прокуроров также могут привлечь материалы с призывами к несанкционированным публичным акциям и массовым нарушениям общественного порядка.

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Маргарита Головатенко