Казанцам предложили оплачивать вывоз снега со двора отдельно — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Жителям ряда казанских домов предложили оплачивать вывоз снега со дворов отдельно. Так, управляющая компания дома №49 на улице Зорге попросила жильцов собраться и утвердить плату за вывоз снега, так как со следующего месяца оплачивать ее будет нужно дополнительно, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Речь идет о примерно 27 рублях с одного квадратного метра, что в среднем обойдется в среднем в 2 тысячи рублей с каждой квартиры ежемесячно. За эти деньги управляющая компания обязуется исправно вывозить снег со двора.

В УК пояснили, что это сами собственники обращались с жалобами на отсутствие вывоза снега. В нынешних тарифах на содержание придомовой территории вывоз снега не заложен.



Управляющие компании опираются на постановление правительства России от 2 февраля, согласно которому с сентября начинает применяться новый порядок расчета за содержание общедомового имущества. Двор считается имуществом жителей, поэтому и вывозить снег должны они.

Только этой ночью в уборке казанских улиц от снега было задействовано 58 дорожных рабочих и 235 единиц техники, в том числе 67 комбинированных дорожных машин и 35 тракторных щеток.

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Маргарита Головатенко