В Татарстане объем портфеля кредитов юридических лиц ВТБ составил 115 млрд рублей

В 2022 году корпоративный кредитный портфель ВТБ по Татарстану увеличился на 20% и составил 115 млрд рублей. Об этом сообщает ВТБ.

Портфель клиентов СМБ вырос за 9 месяцев 2022 года на 14%, до 49,9 млрд рублей. Более чем на четверть достигнут рост в сегменте крупного бизнеса. Так, 1 октября он составил 64,9 млрд рублей. Отметим, что объем кредитов, предоставленных строительным компаниям Татарстана, вырос на 42%, до 16,9 млрд рублей.

В кредитном портфеле среднего и малого бизнеса значительная часть приходится на сегмент жилого и коммерческого строительства. Доля предприятий АПК составляет около четверти. Более 12% занимают предприятия торговли и свыше 9% — транспортные организации.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов за 9 месяцев увеличился на 16%, до 102,6 млрд рублей.

Фото: flickr.com

Напомним, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко отмечал, что с начала года банк заключил кредитные соглашения с застройщиками на финансирование жилищных проектов в сегменте среднего бизнеса на сумму 172 млрд рублей — это на 10% больше, чем в прошлом году.



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Диана Фатыхова