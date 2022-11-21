Портфель кредитов застройщикам в III квартале увеличился на 21% — до 4,3 трлн рублей

Портфель кредитов застройщикам за квартал вырос на 21%, до 4,3 трлн рублей, на фоне запуска значительного количества новых проектов. Его доля в корпоративном портфеле достигла 8%, сказано в обзоре «О проектном финансировании строительства жилья в III квартале 2022 года».



Покрытие задолженности застройщиков счетами эскроу впервые с ноября 2020 года оказалось ниже 100%. Объем кредитных лимитов за три месяца увеличился на рекордные 2,3 трлн рублей — до 11,1 трлн рублей.

Объем средств, размещенных на счетах эскроу участниками долевого строительства, в третьем квартале составил 4,1 трлн рублей. Благодаря частичному восстановлению спроса на жилье поступления на эскроу выросли до 785 млрд рублей. Объем раскрытых счетов по введенным в эксплуатацию объектам также оказался существенным — 552 млрд рублей.

Фото: flickr.com

На прошлой неделе о намерении нарастить объем финансирования проектов жилой недвижимости, реализуемых клиентами среднего и малого бизнеса, сообщали в банке ВТБ. Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко отмечал, что с начала года банк заключил кредитные соглашения с застройщиками на финансирование жилищных проектов в сегменте среднего бизнеса на сумму 172 млрд рублей — это на 10% больше, чем в прошлом году.

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Маргарита Головатенко