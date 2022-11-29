ГАСО РТ представит симфонию Густава Малера в Казани, Санкт-Петербурге и Москве

Фото: фото предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского вновь обратится к наследию Густава Малера в своих концертных программах. Произведения великого австрийского композитора и дирижера имеют колоссальное значение для коллектива и уже долгое время находятся в его репертуаре.

В апреле 2022 года ГАСО РТ посвятил XI Международный фестиваль «Рахлинские сезоны» творчеству Малера — для гостей фестиваля прозвучали Первая, Четвертая, Пятая и Шестая симфонии автора. Теперь оркестр Александра Сладковского готовится впервые в своей истории исполнить симфонию № 7, подарив возможность насладиться произведением слушателям трех российских городов.

Фото предоставлено пресс-службой ГАУК РТ «Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан». Реклама. Токен: Pb3XmBtzssiSNrybwKvfoKpJPh2mp3J6QUHRcHC

Премьерное исполнение состоится 14 декабря в ГБКЗ им. Сайдашева в Казани.

16 декабря оркестр выступит с Седьмой симфонией Густава Малера на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 17 декабря в Москве ГАСО РТ и Александр Сладковский представят знаменитую симфонию в рамках собственного авторского цикла зала «Зарядье» #малер, который в течение одного концертного сезона предлагает каждую симфонию Густава Малера в исполнении одного из лучших столичных или региональных оркестров.

«Мyзыка Густaвa Мaлера, одного из моих самых любимых композиторов, как никакая другaя, олицетворяет душу человекa», — считает маэстро Александр Сладковский.



В концертном сезоне 2022—2023 у почитателей Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан будет несколько возможностей услышать музыку австрийского композитора в исполнении любимого коллектива.

Возрастное ограничение концертов — 6+