В Казани завершают проекты оптимизации движения на Мамадышском тракте и ул. Патриса Лумумбы

В Казани завершают проекты оптимизации дорожного движения на Мамадышском тракте и улице Патриса Лумумбы, сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.



— Мы готовим их, забегая вперед. Проекты готовим, они пройдут государственную экспертизу. Если будет финансирование, то приступим к реализации, — сказал он.

На Мамадышском тракте сейчас фиксируют задержку движения — особенно это касается места пересечения с ул. Рахлина, где построили жилые комплексы и установили светофор. По проекту расширение дороги не предусмотрено.

— На этом участке мы проектируем дорожную развязку, которая позволит без остановки проезжать этот перекресток. Предполагаются две разворотные петли, прямое движение, движение налево будет запрещено, — пояснил Куляжев.

Участок от старого аэропорта вдоль администрации Советского района до улицы Космонавтов по ул. Патриса Лумумбы тоже хотят оптимизировать — по генеральному плану города есть коридор, по которому должна пройти шестиполосная дорога, должны появиться путепровод и развязка на пересечении улиц Космонавтов и Патриса Лумумбы.

О том, что в Казани начинается строительство новой вылетной трассы, которая разгрузит трафик на проблемном перекрестке улиц Космонавтов и Патриса Лумумбы, «Реальное время» сообщало в июле. Магистраль предусматривает возведение двухуровневой развязки на Аграрной, автомобильного моста над улицей Космонавтов и нескольких подземных пешеходных переходов. Предполагается, что дорога позволит быстрее попасть из центра Казани на Мамадышский тракт.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко