Катерина Гербольдт о Камиле Валиевой: «У нее много достойных конкурентов»

Фото: кадр видео youtube.com

Бывшая фигуристка Катерина Гербольдт назвала Елизавету Туктамышеву и Софью Муравьеву достойными конкурентками чемпионки России и Европы, уроженки Казани Камилы Валиевой на национальном первенстве — 2023. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

— Мне кажется, что у нее много достойных конкурентов. Та же Лиза Туктамышева, та же Софья Муравьева, которые показывают стабильное, достойное катание. Конкурентов более чем достаточно, и никогда никого нельзя сбрасывать со счетов. Чемпионат России будет насыщенный и интересный, — отметила она.

Чемпионат Росси по фигурному катанию — 2023 пройдет с 20 по 25 декабря 2022 года. С 4 по 6 ноября в Казани прошел третий этап Гран-при России по фигурному катанию. На нем выступила Камила Валиева.



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Елизавета Пуншева