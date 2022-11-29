В Татарстане местный житель похитил и случайно убил человека, попав в ДТП

Фото: СК РФ по РТ

Следственными органами СК России по Татарстану предъявлено обвинение в похищении человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ), 32-летнему жителю Альметьевска. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, ночью 25 ноября он распивал спиртные напитки в гостях у подруги с ее 53-летним соседом в селе Кадырово Заинского района. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов кирпичом по голове. Когда сосед потерял сознание, обвиняемый связал ему руки и усадив на заднее сидение его же автомобиля LADA Largus поехал домой. В дороге он не справился с управлением, машина опрокинулась и вылетела в кювет.

Потерпевший получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте, а злоумышленник забрал у него банковскую карту и скрылся с места ДТП. В дальнейшем с помощью карты он приобрел продукты.

Причастность к совершению преступления он признал. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сентябре Следственный комитет по Татарстану направил в суд уголовное дело трех жителей Набережных Челнов. Их обвиняют в похищении человека, вымогательстве и грабеже.



По версии следствия, с мая по июнь 2020 года эта группа вымогала 3 млн рублей и похитила 26-летнего земляка — якобы за то, что вину за совершенный им грабеж в 2016 году взял на себя один из троицы. Силовики эту позицию обвиняемых не разделяют. Та же группа осенью 2021 года насильно вывезла потерпевшего за город и несколько часов удерживала в бытовом вагончике садового товарищества, полагают в СК. Когда похитители уснули, мужчина смог сообщить о происходящем в службу 112. Прибывшие по вызову полицейские его освободили.

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Максим Кокунин