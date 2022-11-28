Конституционный суд предписал урегулировать вопрос вождения авто под воздействием лекарств

Конституционный суд России (КС РФ) выявил в действующем законодательстве пробел, который не позволяет однозначно определить наличие у водителя автомобиля «лекарственного опьянения», следует из опубликованного в понедельник постановления КС РФ.



Это затрудняет решение вопроса о применении штрафных санкций за вождение в таком состоянии. Суд постановил федеральному законодателю устранить обнаруженный правовой пробел.

Фото: realnoevremya.ru

В этом году в МВД России концептуально поддержали идею введения специальной маркировки на упаковках лекарств, которые оказывают влияние на водителя при управлении транспортом, в ведомстве поддерживают и создание перечня таких медикаментов.

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Маргарита Головатенко