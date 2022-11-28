Рустам Минниханов встретился с представителями татарских общественных организаций Азербайджана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями татарских общественных организаций Азербайджана, сообщает его пресс-служба.



— Татарстан и Азербайджан исторически связывают теплые дружественные отношения. А наши соотечественники, проживающие здесь, вносят огромный вклад в вопросы сохранения языка, традиций и культуры, — сказал президент и отметил, что в Азербайджанской Республике проживает более 27 тысяч соотечественников.

В Азербайджане действует несколько организаций, среди которых Центр татарской молодежи Азербайджана «Яшьлек»; Республиканское общество татарской культуры «Туган тел»; Общественное объединение «Татарстан»; Отделение общества татарских женщин «Ак калфак».

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Рустам Минниханов отметил, что все обращения в части поддержки для сохранения языка и культуры будут взяты в работу.

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Маргарита Головатенко