75 миллионов рублей «заработали» цифровые инструменты на «Нижнекамскнефтехиме»
На производствах «Нижнекамскнефтехима» внедряются цифровые инструменты. Экономический эффект от их применения уже составил 75 млн рублей. Кроме высоких финансовых показателей, внедрение цифровых технологий позволяет усовершенствовать процессы и выйти на новый уровень безопасности.
Цифровая трансформация на нижнекамском предприятии СИБУРа стартовала в июле этого года. Сейчас на предприятии действуют цифровые продукты: «ЭКОНС», «Цифровизация процессов», «Технологическое моделирование», «Система улучшенного управления технологическим процессом» (СУУТП), «Предиктивная диагностика» и направление «Индустрия 4.0».
Цифровой инструмент «ЭКОНС» позволяет операторам на производстве вести технологический процесс с максимально доступной экономической эффективностью и безопасностью. Система помогает анализировать ключевые производственные параметры и демонстрирует зависимость экономических показателей производства от выбранного технологического режима. Одними из первых данный цифровой продукт протестировали на производствах бутилового каучука и этилена. Уже в следующем году «ЭКОНС» будет внедрен на заводе пластиков, олигомеров и гликолей. Планируемый экономический эффект от применения «ЭКОНСа» в этом году составит порядка 41 млн рублей.
Поэтапно на «Нижнекамскнефтехиме» вводятся в действие и другие цифровые инструменты — «Технологическое моделирование», «Система улучшенного управления технологическим процессом» (СУУТП), «Предиктивная диагностика» и направление «Индустрия 4.0», куда входят беспроводные датчики, беспилотники, интеллектуальное видеонаблюдение и течеискатели. Их использование позволит предприятию сэкономить до конца 2026 года несколько миллиардов рублей.
В 2023 году специалисты продолжат реализацию цифровых инструментов, которые позволят улучшить рабочие процессы. К ним относятся: «Мобильные обходы», «Цифровые наряды-допуски», «Товарно-материальный баланс» и «Энергетический баланс». Так, с помощью мобильных обходов фиксируются всевозможные дефекты технологического оборудования. Благодаря цифровому инструменту линейные обходы теперь проходят при помощи мобильных устройств, которые выполнены в специальном взрывозащищенном корпусе. Обходчик считывает NFC-метки, расположенные на технологическом оборудовании по маршруту движения. Информация записывается и направляется в базу данных начальнику смены, который аккумулирует ее и направляет дальше для принятия решения. Экономический эффект от внедрения мобильных обходов в этом году составит 58 млн рублей.
«Предиктивная диагностика» — еще один новый функционал. Он необходим для отслеживания состояния основного оборудования, выявления неисправностей на ранних стадиях, а также прогнозирования развития неисправностей на основании анализа текущих данных, получаемых в режиме реального времени.
— Уверена, что НКНХ сможет стать самым цифровым и эффективным предприятием. Именно здесь будут внедряться не только лучшие практики СИБУРа, но и все новшества. Благодаря вовлеченности руководителей и технологического персонала предприятий, в тесном взаимодействии с командой внедрения мы уже получаем достойные результаты, — отмечает Ирина Кнырь, руководитель Цифрового офиса «Нижнекамскнефтехима».
Цифровые технологии облегчают труд, снижают человеческий фактор в принятии решений, делают прозрачными процессы, позволяют проводить разносторонний анализ, моделирование, работать на опережение и фокусироваться на главном — безопасности, технологической и экономической эффективности.
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