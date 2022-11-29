В Казани на улице Баумана два дня будут проводить бесплатные тесты на ВИЧ

Жители Казани 1 и 2 декабря смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию, сообщает пресс-служба проекта «Тест для победы. Помощь рядом».



Тест-мобили разместятся на ул. Баумана рядом с памятником «Часы». Пройти тестирование можно с 12.00 до 16.00. Для желающих доступен экспресс-скрининг здоровья и консультации с психологом и социальным работником.

С августа по октябрь в Казани свой ВИЧ-статус проверил 1 161 житель. С августа по октябрь в Казани прошли 23 подобные акции.

В январе — июне этого года в Татарстане зарегистрировали 564 человека с диагнозом «болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко