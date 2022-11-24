В Набережных Челнах рабочий погиб, выпав с 4-го этажа строящегося здания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах на строительной площадке жилого дома погиб 56-летний рабочий. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»), сообщили в пресс-службе Следственного комитета по республике.

По версии следствия, мужчина работал каменщиком и делал кирпичную кладку на 4-м этаже. При этом на нем не было страховочного пояса, и в какой-то момент он упал, потеряв равновесие.

В результате полученных травм через несколько часов он скончался в больнице. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, сегодня стало известно, что на Первомайской дамбе в Тукаевском районе Татарстана 41-летний монтажник «СпецРегионСтроя» получил смертельную травму.



По предварительным данным, во время работ с использованием угловой шлифовальной машины на мужчину упала металлическая труба. Он скончался в карете скорой помощи.

По факту случившегося организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда. Прокуратура проконтролирует ход и результаты доследственной проверки.

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Максим Кокунин