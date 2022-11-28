Новости экономики

17:40 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном по итогам прошлого года составил около $200 млн

16:07, 28.11.2022
Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном по итогам прошлого года составил около $200 млн
Фото: tatarstan.ru

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном по итогам прошлого года составил около $200 млн, об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов сегодня в Казанском Кремле на встрече представителями делегации Сурхандарьинской области (Узбекистан) во главе с Хокимом Сурхандарьинской области Турой Боболовым.

В первом полугодии текущего года товарооборот показал хороший рост, еще на 34%, сказал Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

В октябре сообщалось, что товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном по итогам прошлого года превысил $193 млн, он увеличился на 23,5%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыБюджетОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок