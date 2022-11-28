Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном по итогам прошлого года составил около $200 млн

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном по итогам прошлого года составил около $200 млн, об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов сегодня в Казанском Кремле на встрече представителями делегации Сурхандарьинской области (Узбекистан) во главе с Хокимом Сурхандарьинской области Турой Боболовым.



В первом полугодии текущего года товарооборот показал хороший рост, еще на 34%, сказал Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

В октябре сообщалось, что товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном по итогам прошлого года превысил $193 млн, он увеличился на 23,5%.



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Маргарита Головатенко