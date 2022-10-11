Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном превысил $193 млн по итогам прошлого года

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном по итогам прошлого года превысил $193 млн, он увеличился на 23,5%. Об этом стало известно в ходе встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В этом году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном.

— В эти непростые времена мы сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство, — отметил Минниханов.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Кроме того, благодаря личной поддержке Мирзиёева открылся совместный проект — химико-индустриальный технопарк «Чирчик», а также филиал КФУ в городе Джизаке.



Отдельно Минниханов поблагодарил президента Узбекистана за активную работу представителя республики в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», передает пресс-служба президента Татарстана.



Вчера Минниханов встретился с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым и обсудил развитие химико-индустриального технопарка «Чирчик» — совместного проекта татарстанского АО «Химград» и узбекистанских партнеров.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина