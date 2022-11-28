«Эксперт РА» присвоило Ак Барс Банку рейтинг на уровне ESG-III с позитивным прогнозом

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Ак Барс Банку рейтинг ESG на уровне ESG-III, что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу позитивный.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ESG-III со стабильным прогнозом. Установление позитивного прогноза обусловлено ожиданиями агентства по дальнейшей разработке и утверждению методологий оценок ESG-рисков заемщиков и самого банка, проработке и внедрению политики ответственного инвестирования в кредитный процесс, ведению ESG-скоринга заемщиков, совершенствованию цепочки поставок с учетом ESG-рейтингов поставщиков и калькуляторов углеродного следа компаний, а также повышению информационной прозрачности.

Рейтинг состоит из трех блоков — E (Environmental, Окружающая среда), S (Social, Общество) и G (Governance, Корпоративное управление). Агентство указывает на умеренно негативное влияние блока E на уровень ESG-рейтинга банка. В частности, отмечается, для эффективного потребления ресурсов банк реализовал систему 5С — инструмент бережливого производства по созданию оптимальных условий для работы, поддержания порядка, чистоты, аккуратности, экономии времени и энергии.

При подборе инвестиционных решений банк опирается на тезисы Политики по устойчивому развитию, принятой в 2021 году. В настоящий момент банк придерживается традиционной кредитной политики. Банк не ведет в полной мере ESG-оценку своих заемщиков, в то же время кредитная организация использует оценку экологических факторов при анализе потенциальных проектов для предоставления кредитного финансирования.

Блок S, по оценке «Эксперт РА», оказывает умеренно позитивное влияние на уровень ESG-рейтинга банка.

В конце 2021-го произошло утверждение HR-стратегии на 2022—2026 гг., фокусом которой должны стать повышение вовлеченности персонала и совершенствование культуры ответственности за результат. В банке действуют Кодекс этики, Положение об оплате труда, методики расчета премиальной выплаты за результаты деятельности работников по разным подразделениям и периодам. Вместе с этим агентство отмечает приемлемый уровень материального стимулирования сотрудников: средняя заработная плата близка к среднему уровню заработной платы в ключевом регионе осуществления деятельности.

Согласно положению по социальной поддержке, установлен обширный перечень материальных выплат, например при рождении и усыновлении ребенка, на детей-инвалидов на иждивении, при увольнении в связи с выходом на пенсию, к юбилейной дате. Банк также выплачивает материальную помощь в сложных жизненных ситуациях, дарит детям сотрудников новогодние подарки, возмещает расходы на содержание детей в детских оздоровительных лагерях и санаторных учреждениях, а также предоставляет дополнительные оплачиваемые выходные дни в связи со значимыми жизненными событиями. Действующей в банке социальной программой обеспечены 100% сотрудников. В 2021 году банк расширил действие пакета ДМС на всех сотрудников, прошедших испытательный срок, тогда как годом ранее программа распространялась только на сотрудников со стажем свыше 1 года.

Блок G (Governance, Корпоративное управление) оказывает умеренное влияние на уровень ESG-рейтинга.

Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденной стратегией на период 2022—2026 гг. Стратегические планы банка предполагают развитие основных сегментов бизнеса с фокусом на розничное кредитование, а также развитие гарантийного бизнеса и кредитования МСБ. В сентябре 2022 года в банке была также разработана отдельная ESG-стратегия на период 2022—2026 гг. Стратегия содержит основные задачи по каждому из трех блоков, указан перечень конкретных мероприятий по повышению вовлеченности банка в ESG-повестку.

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