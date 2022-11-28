Хоккеист «Ак Барса» Данис Зарипов задолжал приставам штрафы за 26 случаев превышения скорости

Как стало известно «Реальному времени», прославленный хоккеист, капитан казанского ХК «Ак Барс» Данис Зарипов должен приставам 19 000 рублей, из них 13 000 рублей по 26 штрафам за превышение скорости в размере 500 рублей каждый. Эти исполнительные производства созданы только за два последних месяца — октябрь и ноябрь 2022 года.

За такие долги прославленному хоккеисту может грозить запрет на выезд из России. Должников перед судебными приставами в нашей стране могут не выпустить за рубеж — но такое ограничение может наложить только сам пристав, и только если есть долги по налогам, кредитам, штрафам ГИБДД, коммунальным услугам или иные государственные претензии на сумму от 30 000 рублей. Если же должник просрочил на два месяца дату добровольного погашения, обозначенную приставом, то для запрета на выезд достаточно долга в 10 000 рублей.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, в 2011 году Зарипов был лишен водительских прав на 18 месяцев. Тогда автомобиль хоккеиста остановили сотрудники ДПС, которые заподозрили, что водитель пьян. Данис Зарипов, сидевший за рулем автомобиля, пройти тест на алкоголь отказался.

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