Президент Татарстана призвал быть в «постоянной готовности» для ликвидации последствий ЧС

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал министерства, а также глав муниципальных образований всегда быть готовыми к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает его пресс-служба.

— Учитывая, что зима только началась и погодные условия могут повториться, обращаю внимание руководителей профильных республиканских министерств и глав городов и районов на необходимость быть в постоянной готовности к оперативному реагированию ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций, — сказал Рустам Минниханов.

Он обратил внимание, что в этом месяца непогода уже вызвала ряд чрезвычайных ситуаций. Так, например, авариям в электросетях зафиксировали в Алексеевском Камско-Устьинском, Нурлатском, Спасском и Тетюшском районах Татарстана, пострадали из-за ледяного дождя также Дрожжановский и Буинский районы.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Из-за непогоды отключение электроэнергии произошло на 22 социально значимых объектах, в 86 населенных пунктах Татарстана с населением 10 тысяч человек. Последствия ликвидировали 30 бригад «Сетевой компании», в том числе 260 рабочих и 24 единицы техники.

Напомним, вечером 23 ноября без электричества оставались 37 населенных пунктов, 1 653 частных домов с населением 3 979 человек, а также пять школ. Температура воздуха опускалась до -3°С, на дорогах наблюдались снежные заносы и сильная гололедица.



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Татьяна Демина