Вебинар для бизнеса: эксперты расскажут про новые тренды финансирования и факторинг

Ак Барс Банк приглашает на вебинар для бизнеса «Факторинг-2023: digital-инструменты и тренды финансирования». Мероприятие пройдет 2 декабря 2022 года с 10 до 13 часов по московскому времени.

Обсудим следующие вопросы: • новые подходы и инструменты для финансирования, • прогрессивный подход в работе с дебиторами — что выбрать: факторинг с регрессом или без, • особенности и возможности международных расчетов.

Кроме того, планируется провести блиц-опрос лидеров рынка и разобрать их успешные кейсы.

Спикерами выступят эксперты управления цифрового факторинга Ак Барс Банка: начальник управления Алексей Дробот, управляющий директор Павел Волков и руководитель по работе с ключевыми дебиторами Павел Титков, а также управляющий директор по ВЭД Ак Барс Банка Наталья Шаламова.

Все желающие смогут задать вопросы спикерам. Авторы самых интересных из них получат призы.

Мероприятие — бесплатное, для участия нужна регистрация по ссылке.

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