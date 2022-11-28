Рустам Минниханов наградил двух матерей из Татарстана медалями за заслуги в воспитании детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил двух многодетных матерей из республики медалями «Родительская доблесть» и «Материнская слава». Указы опубликованы на официальном сайте главы региона.

Медалью «Ана даны — Материнская слава» за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций награждена мать пятерых детей Ландыш Шаехова из Набережных Челнов.

Медалью «Родительская доблесть» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награждена мать семерых детей из села Кзыл-Меша Сабинского района Татарстана Ризаля Хабибуллина.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 1 июня в Казанском кремле впервые прошла церемония награждения многодетных семей Татарстана медалью «Родительская доблесть». Мероприятие приурочили к Международному дню защиты детей. Медалями удостоены пять семей. Среди них одна — родители десяти детей, две семьи воспитывают по девять детей и две — по семь.

Заместитель министра труда, занятости, социальной защиты Татарстана Наталья Бутаева сообщила, что в республике увеличилось количество семей, где воспитывается три и более ребенка. За десять лет их число выросло на 69%.



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Максим Кокунин